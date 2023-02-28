"Тієї дівчинки, яка вірила в казки більше немає": Саніна з The Hardkiss зізналася, що сильно вплинуло на її життя

Юлія Саніна

Співачка Юлія Саніна зазначила, що користувачі мережі та її знайомі часто зазначають, що у неї дуже сильно змінилися очі за цей рік.

Трохи більше через рік Київ, який Москва планувала захопити за три дні, залишається вільним, а росія не контролює жоден з обласних центрів України, крім захоплених у 2014 році Донецька та Луганська. Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася в Інстаграм своїми почуттями, розповівши, як змінилася за цей час.

У мережі співачка розповіла, що прийшла на інтерв'ю до ведучого Тимура Мірошниченка - саме з ним вона вестиме пісенний конкурс "Євробачення-2023". Вона зізналася, що війна сильно вплинула на її життя. Співачка уточнила, що користувачі мережі та її знайомі часто зазначають, що у неї дуже сильно змінилися очі за цей рік. За словами Саніної, це природно, адже вона сама дуже змінилася внутрішньо за 2022 рік.

"Багато хто пише, що в мене змінилися очі. Справді ми всі дуже сильно змінилися за минулий рік - не віримо в чудеса, а віримо тільки у ЗСУ. Тобто ми знаємо, що герої вмирають і ми знаємо, якою ціною нам дається ця перемога. Тієї дівчинки, яка вірила в казки і диво більше немає, і є тільки доросла людина, яка знає, як все в цьому світі влаштовано... На початку війни здавалося, що всьому кінець і невідомо, що буде далі... Але зараз ми бачимо, що життя продовжується і кожен робить все можливе на своєму фронті", - зазначила Юлія Саніна.


Александра Павленко, politeka.net





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