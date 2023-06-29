Моніка Беллуччі сильно схудла після розлучення колишнього з молодою дружиною

58-річна Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку глянцю. Знаменита італійка виглядає розкішно, і їй можна дати значно менше її справжнього віку.

Зірка фільму "Малена" стала головною героїнею нового випуску видання ELLE Франція. Вона прикрасила обкладинку, дала інтерв'ю, а також знялася в ефектній модній фотосесії.

На титульній сторінці глянсового журналу Моніка Беллуччі постала сидячи на підлозі, одягнена лише у подовжений светр білого відтінку у велику в'язку з розрізами з обох боків. У такому вигляді актриса, якій скоро виповниться 60 років, засвітила стрункі ніжки без вад.

На іншому фото вона позує в елегантній сукні з акцентом на талії, високим розрізом на спідниці та V-подібному декольте.

На нових фото добре видно, що Моніка Беллуччі помітно схудла. Вагу вона скидати почала, коли стало відомо, що її колишній чоловік - французький актор Венсан Кассель розлучився зі своєю молодою дружиною, моделлю Тіною Кунакі.

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У шлюбі з Касселем актриса прожила 14 років. Через чотири роки після розлучення стало відомо, що актор одружився з молодою манекенницею - про своє розставання пара повідомила у квітні 2023 року.

З чуток, на даний момент у житті Моніки є новий чоловік. Її бачили на побаченні зі знаменитим режисером Тімом Бертоном.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі побачила світ у розкішному костюмі найтрендовішого кольору 2023 року.