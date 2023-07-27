Принц Гаррі та Меган Маркл на межі розлучення та живуть окремо, - ЗМІ

По сообщениям, в браке принца Гарри и Меган Маркл все очень непросто. Что известно о личной жизни пары?

Западные СМИ распространяют информацию, что драма с королевской семьей, переезд, потеря контракта со Spotify кардинально повлияли на отношения пары. Отмечается, что супруги не просто готовы развестись в любую минуту, но и то, что они уже и живут раздельно. Некоторые источники сообщают, что бывшая актриса требует у супруга 80 млн долларов алиментов на двух их маленьких детей.

Фанаты уверены, что все это сплетни СМИ , а другим кажется, что эти сообщения - дело рук самой Меган, которой нужно привлечь внимание к своей персоне, чтобы дать очередное интервью и заработать денег.

О том, насколько слухи правдивы или нет, ничего неизвестно. Но ясно одно, что все случившееся точно не могло пройти бесследно: ссора с братом, отцом, смерть дедушки, бабушки-королевы, отсутствие матери и роль "запасного".

Из-за смерти матери, увлеченности отца любовницей, подготовки брата к роли короля принцу Гарри не удалось построить крепкую привязанность и глубокие отношения с родными, иначе бы он никогда не выпустил свою скандальную книгу. Поэтому с точки зрения психологии у него с Меган не может быть здоровых и крепких отношений, только если принц не решился обратиться к психологу и проработать свои проблемы.

Фанаты же очень надеются, что слухи так и останутся слухами, и Гарри с Меган проживут вместе много счастливых лет.