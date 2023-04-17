Камалія заінтригувала спільним фото з чоловіком-мільярдером після новин про розлучення

Камалія опублікувала несподіване фото з чоловіком та дітьми, невдовзі після того, як повідомила, що вирішила розлучитися з пакистанським мільярдером.

В особистому обліковому записі в Інстаграм на Великдень українська співачка опублікувала серію фотографій. Знімки зроблені у її розкішному особняку під Києвом, у якому вона жила з Мохаммадом Захуром до початку повномасштабного вторгнення.

"Світло завжди перемагає пітьму! Правда завжди перемагає брехню! Христос воскрес! Воістину воскрес!" - зазначила у публікації Камалія.

На фото співачка постала в облягаючій світлій кофті та джинсах-скінні, позуючи з ще законним чоловіком та їхніми двома доньками-двійнятами Арабелою та Мірабелою біля столу зі святковими пасочками.

Поява Захура в будинку зірки в Києві не дивна, адже артистка чітко зазначила, що вони все ще люблять один одного, і рішення про розлучення ніяк не вплине на їхнє спілкування і особливо на виховання дочок. Однак деякі шанувальники поцікавилися, може закохані помирилися, і вирішили не розлучатися.

"Не розлучайтеся ... пройдіть важкий період і знайдіть рішення", "Сподіваюся, що ваше розлучення це лише якесь непорозуміння", "Це не правда? Віримо, що у вас все добре, як і завжди", "Будьте завжди разом, йдіть через будь-які перепони. Вороги тільки радіють поразкам", "Вже помирилися, і не розлучаєтесь? Тому що по фото і не скажеш, що розлучаються"

Нагадаємо, Камалія розповіла про тяжку хворобу, яка змінює її зовнішність: "Я набрякаю як кулька".