НВО підтвердив, що працює над серіалом за «Гаррі Поттером»

Один сезон шоу буде присвячено одній книзі.

Канал НВО офіційно підтвердив, що працює над серіалом за серією книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, який вийде на стрімінговому сервісі HBO Max. Інформація про те, що розробка такого шоу ведеться, з'явилася у ЗМІ 3 квітня. У Twitter сервісі майбутнє шоу називають "точною адаптацією культових книг", інформує ZN.ua .