НВО підтвердив, що працює над серіалом за «Гаррі Поттером»

Один сезон шоу буде присвячено одній книзі.

Канал НВО офіційно підтвердив, що працює над серіалом за серією книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, який вийде на стрімінговому сервісі HBO Max. Інформація про те, що розробка такого шоу ведеться, з'явилася у ЗМІ 3 квітня. У Twitter сервісі майбутнє шоу називають "точною адаптацією культових книг", інформує ZN.ua .

НВО випустить серіал про Гаррі Поттера © Warner Bros

Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Як повідомляє Variety, анонс було зроблено на презентації Warner Bros. Discovery для преси та інвесторів. Там було оголошено, що HBO Max і Discovery+ офіційно об'єднуються в один сервіс, який буде називатися просто Max.

Кожен сезон нового серіалу буде присвячений одній книзі. При цьому Warner Bros. Discovery називає шоу «серіалом завдовжки десятиліття». Для проєкту буде набрано абсолютно нового акторського складу.

«Ми раді надати глядачам можливість відкрити для себе Гоґвортс зовсім по-новому. Гаррі Поттер — культурний феномен, і очевидно, що існує неминуча любов і жага до чарівного світу. У партнерстві із Warner Bros. Television і Джоан Роулінг, ця нова серія Max Original глибоко порине в кожну з культових книг, якими фанати продовжують насолоджуватися всі ці роки», - сказав Кейсі Блойс, голова та генеральний директор HBO & Max Content.

Виконавчими продюсерами шоу стали письменниця Джоан Роулінг, продюсер фільмів серії «Фантастичні звірі» Ніл Блер, а також Рут Кенлі-Леттс (працювала над фільмами «Ми підкоримо Манхеттен» та «Ізоляція»). Хто стане сценаристами серіалу, поки що невідомо. Дата релізу не повідомлялася.

Нагадаємо, у січні 2021 року кілька джерел повідомили, що кіностудія Warner Bros. і HBO Max шукають сценариста для майбутнього серіалу про всесвіт Гаррі Поттера. Але якоїсь іншої інформації про потенційний серіал досі не було.

Наприкінці 2021 року Warner Bros. випустила спеціальний епізод «Повернення до Гоґвортсу», присвячений 20-річчю з виходу першого фільму про хлопчика-чарівника.

Прем'єра екранізації першого роману «Гаррі Поттер і філософський камінь» відбулася 16 листопада 2001 року. Успіх як серії книг, так і їхньої екранізації зробив письменницю Джоан Роулінг найбагатшою жінкою Великої Британії.