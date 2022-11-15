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2022-11-15
Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім графіті
Роботи художника можна знайти у Києві, Бородянці та Ірпені, інформує
Бенксі створив графіті у Київській області© instagram.com/banksy
Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив у містах України сім графіті. Чутки про те, що художник приїхав до нашої країни, з'явилися минулого тижня, після того, як було виявлено три його роботи.
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На одному з графіті зображено чоловіка, схожого на президента Росії Владіміра Путіна, якого маленький хлопчик кидає на підлогу під час матчу в дзюдо – у російського автократа чорний пояс у цьому виді боротьби.
Фаїна Вауліна, ZN.ua