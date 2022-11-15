Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім графіті

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив у містах України сім графіті. Чутки про те, що художник приїхав до нашої країни, з'явилися минулого тижня, після того, як було виявлено три його роботи.

Як повідомляє The Art Newspaper , роботи художника розташовуються у Києві, а також Бородянці та Ірпені, які постраждали у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України.

На одному з графіті зображено чоловіка, схожого на президента Росії Владіміра Путіна, якого маленький хлопчик кидає на підлогу під час матчу в дзюдо – у російського автократа чорний пояс у цьому виді боротьби.