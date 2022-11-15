Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім графіті

Роботи художника можна знайти у Києві, Бородянці та Ірпені, інформує ZN.ua.

Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім графіті
Бенксі створив графіті у Київській області
© instagram.com/banksy

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив у містах України сім графіті. Чутки про те, що художник приїхав до нашої країни, з'явилися минулого тижня, після того, як було виявлено три його роботи.

Як повідомляє The Art Newspaper, роботи художника розташовуються у Києві, а також Бородянці та Ірпені, які постраждали у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України.

На одному з графіті зображено чоловіка, схожого на президента Росії Владіміра Путіна, якого маленький хлопчик кидає на підлогу під час матчу в дзюдо – у російського автократа чорний пояс у цьому виді боротьби.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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