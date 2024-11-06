В Лаврі зберігатимуть графіті Бенксі

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" будуть зберігати демонтований фрагмент стіни з роботою стритарт-митця Бенксі, інформує Апостроф.

Про це повідомляється на офіційній сторінці заповідника.

На графіті, яке планують зберігати у Лаврі, зображена жінка в халаті та з бігуді на голові, яка стоїть на стільці перед спаленим вікном із вогнегасником та у протигазі.

Малюнок з?явився на зруйнованому російськими ракетами будинку в Гостомелі, проте фрагмент стіни з роботою намагалися вкрасти. Тепер графіті зберігатиметься у заповіднику.


Вікторія Рубан, Апостроф





Интересные новости
На Закарпатті "чорні" лісоруби вирубали деревини на 40 мільйонів гривеньНа Закарпатті "чорні" лісоруби вирубали деревини на 40 мільйонів гривень
Рекетир вибивав гроші з дружини зниклого безвісти бійця ВСУ та погрожував вбити всю родинуРекетир вибивав гроші з дружини зниклого безвісти бійця ВСУ та погрожував вбити всю родину
В Лаврі зберігатимуть графіті БенксіВ Лаврі зберігатимуть графіті Бенксі
Блок рекламы


Похожие новости
Графіті Бенксі у Київській області охоронятиме від вандалів спецсистема із сигналізацієюГрафіті Бенксі у Київській області охоронятиме від вандалів спецсистема із сигналізацією
Бенксі продасть 50 малюнків щурів для допомоги УкраїніБенксі продасть 50 малюнків щурів для допомоги Україні
Роботи Бенксі на Київщині хочуть перенести в музейРоботи Бенксі на Київщині хочуть перенести в музей
Під "Червону руту" та розповіді місцевих: Бенксі показав, як створював графіті в УкраїніПід "Червону руту" та розповіді місцевих: Бенксі показав, як створював графіті в Україні
Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім графітіБенксі підтвердив, що створив в Україні сім графіті
Помер автор графіті "Поцілунок Брежнєва" з Берлінської стіниПомер автор графіті "Поцілунок Брежнєва" з Берлінської стіни
Последние новости
Подгружаем последние новости