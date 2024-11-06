В Лаврі зберігатимуть графіті Бенксі

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" будуть зберігати демонтований фрагмент стіни з роботою стритарт-митця Бенксі, інформує Апостроф .

Про це повідомляється на офіційній сторінці заповідника.

На графіті, яке планують зберігати у Лаврі, зображена жінка в халаті та з бігуді на голові, яка стоїть на стільці перед спаленим вікном із вогнегасником та у протигазі.

Малюнок з?явився на зруйнованому російськими ракетами будинку в Гостомелі, проте фрагмент стіни з роботою намагалися вкрасти. Тепер графіті зберігатиметься у заповіднику.