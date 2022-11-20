Роботи Бенксі на Київщині хочуть перенести в музей

Роботи британського вуличного художника Бенксі, які він намалював у Києві та області, хочуть перенести в окремий музей, який створять для робіт про російсько-українську війну. Про це в етері « Українського Радіо » розповів в.о. селищного голови Бородянки Георгій Єрко.

«Ми хочемо зробити музей та помістити їх туди. Крім того, там могли би зберігатися й інші спогади про війну, зокрема й розстріляний пам’ятник Тарасу Шевченку. В нас є експонати і громада хоче бачити їх в музеї Бородянки», – сказав він.