Роботи Бенксі на Київщині хочуть перенести в музей

Це буде окремий музей про російську-українську війну.

Роботи Бенксі на Київщині хочуть перенести в музей
© instagram.com/banksy

Роботи британського вуличного художника Бенксі, які він намалював у Києві та області, хочуть перенести в окремий музей, який створять для робіт про російсько-українську війну. Про це в етері «Українського Радіо» розповів в.о. селищного голови Бородянки Георгій Єрко.

«Ми хочемо зробити музей та помістити їх туди. Крім того, там могли би зберігатися й інші спогади про війну, зокрема й розстріляний пам’ятник Тарасу Шевченку. В нас є експонати і громада хоче бачити їх в музеї Бородянки», – сказав він.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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