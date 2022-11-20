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2022-11-20
Роботи Бенксі на Київщині хочуть перенести в музей
Це буде окремий музей про російську-українську війну.
© instagram.com/banksy
Роботи британського вуличного художника Бенксі, які він намалював у Києві та області, хочуть перенести в окремий музей, який створять для робіт про російсько-українську війну. Про це в етері «
«Ми хочемо зробити музей та помістити їх туди. Крім того, там могли би зберігатися й інші спогади про війну, зокрема й розстріляний пам’ятник Тарасу Шевченку. В нас є експонати і громада хоче бачити їх в музеї Бородянки», – сказав він.
Юлія Лавришин, ZN.ua