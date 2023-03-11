На Київщині підлітки залізли на потяг заради фото: обох уразило струмом, один загинув

На залізничному вокзалі міста Вишневе Київської області двоє підлітків 2009 року народження залізли на дах товарного потяга закритого типу, що стояв на додатковій колії. Внаслідок цього обидва отримали ураження електричним струмом, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram .

За словами працівників залізниці, хлопці хотіли сфотографуватися на вагонах. Це коштувало одному з них життя.

"На Київщині небезпечні підліткові розваги призвели до трагедії … Внаслідок події один з хлопців загинув на місці, а його товариш отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок. Постраждалого госпіталізовано. Тіло загиблого підлітка з даху потяга довелося знімати рятувальникам", – розповіли в ДСНС.