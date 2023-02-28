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2023-02-28
На Київщині вже відновлено понад шість тисяч пошкоджених війною об'єктів
Всього пошкодено 27 тисяч об'єктів.
© Василь Артюшенко, ZN.UA
На сьогодні у Київській області внаслідок війни 27 тисяч пошкоджених об'єктів, 24 тисячі з яких - це житлові забудови. Про це повідомив заступник голови Київської ОВА Микола Бойко, повідомляє
За його словами, нині за кошти виділені із резервного фонду державного та місцевих бюджетів, відновлено понад 10 600 об'єктів.
Після деокупації області вже відновлено 6 775 об'єктів. Ще понад 3 900 об'єктів відновлено частково, але забезпечено їхню життєдіяльність.
Завершено ремонти 5 789 багатоквартирних будинків та приватних домогосподарств, частково відновлено 3 587 об'єктів житлового фонду. Відновлено 158 закладів загальної середньої та дошкільної освіти, 86 закладів охорони здоров'я.
Оксана Лебедина, ZN.ua