На Київщині вже відновлено понад шість тисяч пошкоджених війною об'єктів

Всього пошкодено 27 тисяч об'єктів.

На Київщині вже відновлено понад шість тисяч пошкоджених війною об'єктів
© Василь Артюшенко, ZN.UA

На сьогодні у Київській області внаслідок війни 27 тисяч пошкоджених об'єктів, 24 тисячі з яких - це житлові забудови. Про це повідомив заступник голови Київської ОВА Микола Бойко, повідомляє прес-служба ОВА.

За його словами, нині за кошти виділені із резервного фонду державного та місцевих бюджетів, відновлено понад 10 600 об'єктів.

Після деокупації області вже відновлено 6 775 об'єктів. Ще понад 3 900 об'єктів відновлено частково, але забезпечено їхню життєдіяльність.

Завершено ремонти 5 789 багатоквартирних будинків та приватних домогосподарств, частково відновлено 3 587 об'єктів житлового фонду. Відновлено 158 закладів загальної середньої та дошкільної освіти, 86 закладів охорони здоров'я.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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