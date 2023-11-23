За час пандемії населення ЄС скоротилося на 265 тисяч

Свою роль у скороченні зіграла пандемія COVID-19.

Населення Європейського Союзу за роки пандемії COVID-19 скоротилося на 265 тисяч 257 осіб, повідомляє Євростат, інформує ZN.ua.

За час пандемії населення ЄС скоротилося на 265 тисяч
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Як йдеться у повідомленні, роль у скороченні, яке відбулося з січня 2021 року по січень 2022 року, зіграла пандемія.

«Це скорочення можна пояснити природними змінами населення (більше смертей, ніж народжень), тоді як показники міграції залишаються позитивними, тобто людей, які в’їжджають до ЄС, більше, ніж залишають його», — йдеться у прес-релізі.

За підрахунками Європейської комісії, пандемія COVID-19 призвела до надмірної смертності, спричинивши щонайменше 872 тисячі смертей у 27 країнах-членах блоку менш ніж за півтора року.

Найбільше від скорочення населення постраждала Болгарія. Від’ємний коефіцієнт приросту був зафіксований в Естонії, Хорватії, Латвії, Литві Угорщині, Португалії та Румунії.

Водночас, у тому ж 2021 році кожен з регіонів Ірландії мав позитивний загальний коефіцієнт природного приросту населення. Відносно велика кількість регіонів, розташованих у Бельгії, Франції, Нідерландах, Австрії та Швеції також зафіксували позитивні показники.

Найвищі загальні показники природного приросту населення були зафіксовані у двох найвіддаленіших регіонах Франції: Майотті (32,2 на 1000 осіб) і Гайані (23,1 на 1000 осіб).

Російська агресія не лише спричинила колосальне руйнування інфраструктури та загалом економіки, а й завдала величезних демографічних втрат Україні. Після війни «цілі демографічної політики, включно із політикою народжуваності, мають бути дуже амбітними, навіть недосяжними, оскільки лише такий підхід у змозі забезпечити рух у бажаному напрямку».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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