СБУ затримала "приватних детективів", які збували інформацію за тисячі доларів

Серед "детективів" виявився колишній слідчий.

Служба безпеки України викрила двох “приватних детективів”, які торгували конфіденційною інформацією із державних баз даних. Зловмисників затримали в Києві, повідомляє СБУ , інформує ZN.ua .

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Торгівлю інформацією налагодив колишній слідчий одного з райвідділів міліції, який відмовився проходити атестацію в поліцію та у 2015 році звільнився. Зі своїм поплічником вони створили приватне детективне агентство. Спільники збирали конфіденційну інформацію для своїх клієнтів у тому числі діставали дані з державних реєстрів. За такі послуги вони брали від 800 до 2,6 тисячі доларів за досьє на одну людину, цінник залежав від терміновості та обсягу даних.

Детективів затримали під час отримання ними другої частини винагороди за роботу. Правоохоронні органи перевіряють фігурантів стосовно продажу конфіденційної інформації РФ .

Наразі спільникам повідомлено про підозру за несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України).