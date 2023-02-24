Графіті Бенксі у Київській області охоронятиме від вандалів спецсистема із сигналізацією

Після того, як одну з робіт Бенксі викрали, зрізавши малюнок зі стіни, інформує ZN.ua.

Графіті Бенксі у Київській області охоронятиме від вандалів спецсистема із сигналізацією
© Київська обласна держадміністрація

Графіті британського художника Бенксі, які він намалював на стінах будинків у постраждалих від російських обстрілів містах Київської області, охоронятиме від вандалів та поганих погодних умов спеціальна система безпеки, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

На роботах Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки компанії Ajax із підключенням до цілодобового моніторингу охоронної компанії «Шериф». Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати малюнки має миттєво реагувати швидка група охорони.

Датчики руху та удару фіксують спроби пошкодження чи підступу до об’єкта, вмикають вуличну сирену поруч та через централь системи безпеки передають сповіщення до охоронної компанії. Для розгортання такої системи захисту знадобилися 21 датчик і п’ять централей системи безпеки. Датчики незалежні від постійного живлення, а головна централь може знаходитися у віддаленому приміщенні: хаб тримає зв’язок із датчиками на відстані до 1700 метрів та повідомляє охоронну компанію про тривогу менш ніж за 0.15 секунди.

Для захисту робіт від впливу зовнішніх чинників встановили прозорі протиударні стінки з полікарбонату.

На місці малюнку в Бородянці, де зображений дзюдоїст, додатково встановили тимчасову захисну споруду для підтримки мікроклімату за допомогою датчика Life Quality з сенсорами температури, вологості та CO2, а також реле керування WallSwitch.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Дочка Джонні Деппа знялася топлес і вразила красою - татова красуняДочка Джонні Деппа знялася топлес і вразила красою - татова красуня
Саніна з The Hardkiss стала єдиною українською ведучою на Євробаченні, обуривши мережу: "Справедливість?!"Саніна з The Hardkiss стала єдиною українською ведучою на Євробаченні, обуривши мережу: "Справедливість?!"
Кетрін Зета-Джонс у жовто-синій сукні у глибокому вирізі на грудях вразила ефектною фігуроюКетрін Зета-Джонс у жовто-синій сукні у глибокому вирізі на грудях вразила ефектною фігурою
У Києві через комунальну НП дороги перетворилися на річки: фото та відеоУ Києві через комунальну НП дороги перетворилися на річки: фото та відео
Гелен Міррен викликала фурор на публіці: 77-річна актриса підтримала УкраїнуГелен Міррен викликала фурор на публіці: 77-річна актриса підтримала Україну
Блок рекламы


Похожие новости
Майже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний моментМайже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний момент
У Харківській області чоловік із дитиною підірвалися на вибуховому пристроїУ Харківській області чоловік із дитиною підірвалися на вибуховому пристрої
Бенксі продасть 50 малюнків щурів для допомоги УкраїніБенксі продасть 50 малюнків щурів для допомоги Україні
Роботи Бенксі на Київщині хочуть перенести в музейРоботи Бенксі на Київщині хочуть перенести в музей
Під "Червону руту" та розповіді місцевих: Бенксі показав, як створював графіті в УкраїніПід "Червону руту" та розповіді місцевих: Бенксі показав, як створював графіті в Україні
У Київській області уламки ракети вбили жінку на кладовищіУ Київській області уламки ракети вбили жінку на кладовищі
Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім графітіБенксі підтвердив, що створив в Україні сім графіті
У Харківській області троє залізничників та електромонтер підірвалися на мінахУ Харківській області троє залізничників та електромонтер підірвалися на мінах
У Харківській області двоє людей підірвалися на мінахУ Харківській області двоє людей підірвалися на мінах
У Харківській області пенсіонерка підірвалася на мініУ Харківській області пенсіонерка підірвалася на міні
Последние новости
Подгружаем последние новости