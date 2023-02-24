Графіті Бенксі у Київській області охоронятиме від вандалів спецсистема із сигналізацією

Графіті британського художника Бенксі, які він намалював на стінах будинків у постраждалих від російських обстрілів містах Київської області, охоронятиме від вандалів та поганих погодних умов спеціальна система безпеки, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

На роботах Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки компанії Ajax із підключенням до цілодобового моніторингу охоронної компанії «Шериф». Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати малюнки має миттєво реагувати швидка група охорони.

Датчики руху та удару фіксують спроби пошкодження чи підступу до об’єкта, вмикають вуличну сирену поруч та через централь системи безпеки передають сповіщення до охоронної компанії. Для розгортання такої системи захисту знадобилися 21 датчик і п’ять централей системи безпеки. Датчики незалежні від постійного живлення, а головна централь може знаходитися у віддаленому приміщенні: хаб тримає зв’язок із датчиками на відстані до 1700 метрів та повідомляє охоронну компанію про тривогу менш ніж за 0.15 секунди.

Для захисту робіт від впливу зовнішніх чинників встановили прозорі протиударні стінки з полікарбонату.

На місці малюнку в Бородянці, де зображений дзюдоїст, додатково встановили тимчасову захисну споруду для підтримки мікроклімату за допомогою датчика Life Quality з сенсорами температури, вологості та CO2, а також реле керування WallSwitch.