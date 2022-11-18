Під "Червону руту" та розповіді місцевих: Бенксі показав, як створював графіті в Україні

Британський вуличний художник із псевдонімом Бенксі, який нещодавно визнав авторство 7 графіті в українських містах, тепер показав процес їх створення. У соціальних мережах він опублікував ролик, де можна побачити малюнки та почути розповіді місцевих жителів про реалії війни.

Все відео, яке з'явилося на сторінці художника в Instagram, супроводжується піснею "Червона рута", а в один момент можна почути, як лунає сирена. Ролик Бенксі підписав словами: "На знак солідарності з народом України".

У коментарях під роликом українці подякували художнику за підтримку та за унікальну творчість, яку він залишив Україні:

"Дякую за підтримку! Це дуже важливо. Ми знаємо, що це наша боротьба, хоча ми боремося за всю Європу та весь демократичний світ. Серце розривається, коли бачу, як розумні люди потрапляють у російську пропагандистську пастку. Дякую, що це не ви. Дякую за підтримку і за те, що показали її світу", "Дякуємо тобі, чоловіче! Дякуємо за увагу до нас! Дякую за підтримку! Ти неймовірний", "У нас вже не залишилося сліз.... Але, чорт забирай, це розбило моє серце", "Україна бореться з чистим злом. Ми цінуємо все, що ви зробили тут, у цій прекрасній країні", інформує Апостроф .

Однак у відео можна почути і альтернативну думку щодо творчості митця. Так, можна помітити, що ролик закінчується словами перехожого, який побачив один із малюнків Бенксі: "Я б за це вибив усі зуби та поламав би ноги".

Фото: instagram.com/banksy

Бенксі (англ. Banksy) - це псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена. Існують припущення, що швейцарський художник Метр де Кассон (Ma?tre de Casson) може бути Бенксі. Однак Метр де Кассон заперечує це на своєму вебсайті.

Навколо біографії 48-річного чоловіка є багато суперечок. Згідно з найпоширенішими версіями, його справжнє ім'я — Роберт або Робін Бенкс.

Фото: instagram.com/banksy

Нагадаємо, 21 березня 2022 року MyArtBroker анонімно виставив на благодійний аукціон у Лондоні унікальну антивоєнну картину - Banksy's CND Soldiers, unsigned під хештегом #ABANKSY4UKRAINE. Усі зібрані кошти передали на підтримку дитячої лікарні НДСЛ Охматдит у Києві. Торги почалися від 20 000 фунтів стерлінгів. Після закінчення аукціону стало відомо, що картину продали за 81 тисячу фунтів.

Фото: instagram.com/banksy