Бенксі продасть 50 малюнків щурів для допомоги Україні

Британський вуличний художник Banksy виставив на продаж 50 відбитків своєї картини, щоби зібрати гроші для допомоги мешканцям України. Про це він написав у Instagram.

Що відомо

Продажем малюнків займається міжнародний благодійний фонд Legacy of War. Усі прибутки від продажу отримає команда організації, яка працює в Україні, йдеться на її сайті.

Кожен із 50 відбитків пронумерований і підписаний автором, одна людина може купити лише один малюнок, вартість становить (понад $6000), зазначено там же. На картині зображений білий щур, ця тварина регулярно зустрічається у творчості Banksy.

Передісторія

Британський художник відвідав Україну в середині листопада, залишивши кілька робіт на стінах будівель та руїнах у Києві та інших містах.

У Бородянці місцеві жителі виявили зображення хлопчика в кимисторіявоно, який перекидає свого дорослого суперника на лопатки. Там же можна побачити гімнастку, що балансує на камені біля фундаменту зруйнованої будівлі.

Київський малюнок є зображенням двох дітей, що гойдаються на протитанковому їжаку.