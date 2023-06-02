Електронна черга для проходження ВЛК: у яких містах вона працює

Роз'яснення дали у МОЗ.

Через військове вторгнення Росії, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають чоловіки у віці від 18 до 60 років. Всі військовозобов’язані проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначає придатність людини до служби, інформує ZN.ua.

Електронна черга для проходження ВЛК: у яких містах вона працює
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В Україні продовжуються заходи з удосконалення для забезпечення швидкого та зручного проходження військовослужбовцями ВЛК. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що електронна черга для проходження ВЛК запрацювала ще у восьми містах. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, днями система електронної черги була запроваджена у військових госпіталях Старокостянтинова, Десни, Дніпра, Миколаєва, Білої Церкви, Рівного, Чернівців та Житомира. А з початку травня електронна черга діє також у військових госпіталях Києва, Львова, Вінниці, Одеси та Харкова.

«Цей механізм надає можливість записати військовослужбовців на ВЛК або до лікаря на консультацію у зручний для них час та день», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що підвищення якості медичного обслуговування та забезпечення військовослужбовців під час проходження військово-лікарської комісії є пріоритетним завданням Медичних сил ЗСУ та уряду України.

«Для реалізації цих завдань активно співпрацюють підрозділи Збройних сил України, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров?я України, Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство цифрової трансформації України та громадськість», – резюмували у відомстві.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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