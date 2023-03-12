У Запорізькій області двоє дітей знайшли вибухівку. Під час гри вона здетонувала

У Запорізькій області двоє дітей отримали мінно-вибухові травми внаслідок того, що грали вибухівкою, повідомили в поліції області. Одного із хлопчиків довелося госпіталізувати.

«Сьогодні в одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали двоє хлопчиків, 2012 та 2019 років народження. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти», – зазначили в поліції.

За даними правоохоронців, діти знайшли на вулиці невідомий подовжений предмет циліндричної форми та принесли його додому. Коли діти гралися знахідкою, вона здетонувала. На місці події правоохоронці знайшли руків‘я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3, інформує ZN.ua .

«Дітей із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу обласного центру. Після огляду 3-річного малюка лікарі відпустили додому, а старшого хлопчика госпіталізували», – додали в поліції.