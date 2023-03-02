Я був неправий: Іво Бобул вибачився перед жінками, яких звинуватив у меркантильності

Український виконавець Іво Бобул, який опинився в центрі скандалу через категоричні висловлювання, вибачився у публічному просторі перед жінками. У соціальних мережах він заявив, що "не хотів образити інших своїми словами", додавши, що "зробить усе можливе, аби повернути довіру своєї аудиторії".

"Шановні дами та пані, я, як український співак, бажаю висловити щирі вибачення за свої необдумані та образливі слова, які я висловив під час інтерв'ю. Я навіть не міг уявити, що так засмучу когось своїми висловлюваннями", - йдеться в Instagram-stories виконавця, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/stories/ivobobul_official

"Знаю, що мої слова були образливими та несправедливими, які були знесиленими іншими емоціями та переживаннями. Тому я не можу виправдатися, але обіцяю, що зроблю все можливе, щоб виправити свою помилку та відновити вашу довіру до мене", - також зазначив 69-річний Бобул.

Артист зауважив, що у своєму житті зустрічав чимало талановитих та цілеспрямованих жінок, і називати їх "розбалуваними" та "меркантильними" він не мав права.

"Я повинен зізнатися, що багато жінок, з якими я мав честь співпрацювати та спілкуватися, завжди були талановитими та цілеспрямованими людьми з великими амбіціями та жагою до життя, і з моєї сторони було неправильним звинувачувати їх у меркантильності та розбалуваності. Ще раз вибачаюся за свої образливі слова та сподіваюся на ваше прощення", - написав знаменитість.

Фото: instagram.com/vin.concert

Нагадаємо, причиною скандалу стало те, що на питання журналістки Емми Антонюк про стосунки та жінок Бобул дав доволі різкі відповіді, після яких його звинуватили у сексизмі. Інтерв’ю закінчилося тим, що співак встав і пішов, не закінчивши розмову.

Іво (Іван) Бобул - український співак, композитор, педагог, народний артист України. Кандидат у народні депутати від політичної партії "Патріот" на парламентських виборах 2019 року.

Фото: instagram.com/vin.concert

Співак одружений учетверте. Разом із дружиною Наталією виховує 16-річного сина Данила, хрещеним батьком якого є другий президент України Леонід Кучма. Дружина молодша за 69-річного Бобула на 12 років.