Мобілізація в Україні: в яких випадках чоловіків з “білим квитком“ призивають до армії

Військовий стан та мобілізацію в Україні продовжили до 20 травня. У ЗСУ призивають навіть чоловіків з так званим "білим квитком" – обмежено придатних до служби. Йдеться про українців проблемами зі здоров'ям.

Українці масово отримують повістки, незважаючи на проблеми зі здоров'ям. Їх викликають у військкомати навіть за наявності "білого квитка". Стало відомо, у яких випадках він не перешкоджає мобілізації.

Що означає "білий квиток"

Видача "білого квитка" означає категорію придатності чоловіка до служби та мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності. Список хвороб визначається Військово-лікарською комісією (ВЛК). Передбачені категорії обмеженості до служби:

непридатний до військової служби за винятком з військового обліку;

непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у час;

обмежено придатний до військової служби.

Кого мобілізують із "білим квитком"

Українців із другої та третьої категорії можуть призвати до армії у період військового стану. Звільнення від призову передбачено лише для осіб із першої категорії.

Якщо служити у ЗСУ відправляють обмежено придатних чоловіків, враховують особливості стану їхнього здоров'я. ВЛК визначає види служби та роботи відповідно до захворювання, віку та спеціальності призовника.

Підрозділи, до яких направляють чоловіків з "білим квитком" визначено у Положенні про військово-лікарську експертизу до ЗСУ. Обмежено придатні до військової служби українці можуть служити в:

військових комісаріатах, установах, організаціях;

частинах (підрозділах) забезпечення;

навчальних закладах.

Їх не повинні відправляти на службу до:

морської піхоти;

плавскладу;

високомобільних десантних військах;

спецспорудах.

Раніше адвокат Андрій Новак дав пораду чоловікам, яких мобілізують і без підготовки відправляють на фронт.