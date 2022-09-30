Кароль зв'язалася з продюсером, який співпрацює з російськими зірками: "В одному ряду з вами..."

Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль нарвалася на критику після випуску нового альбому через саунд-продюсер.

Як пише Politeka.net , Тіна Кароль – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Кароль і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Кароль розповіла про свій новий альбом, але не всі опинилися у захваті.

"Нарешті вийшов альбом. Можна слухати на всіх стримах. Чекаю на відгуки. Дякую моєму генію та другу Аркаші за спільне написання того, що ми любимо", - написала Кароль і послалася на свого друга Аркадія.

Як виявилося, друг Тіни Кароль співпрацює із Зівертом, Дімою Біланом та Ганною Сєдоковою.

Фанат відразу ж помітив цей момент і запитав у Кароль про це: "Чому цей саунд продюсер в одному ряду з вами вказує підтримувачів пуйла? (Зіверт, Седокова, Білан)".

А ще Politeka писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню .


Артём Батечко, politeka.net





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