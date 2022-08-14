Гіпнозна музика: акторка "Кухні" Катерина Кузнєцова розповіла, як в Росії працює попаганда

Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка понад десять років жила та будувала кар'єру в Москві, розповіла, як на російському телебаченні працює пропаганда, інформує Апостроф.

У YouTube-проекті "Слава+" вона вказала на суттєву різницю між трансляціями українських телеканалів у вихідні дні та недільними програмами на росТБ. Якщо українці до початку повномасштабної війни дивилися розважальні шоу, комедії, передачі про тварин, то росіянам весь час "промивають мозок".

Фото: instagram.com/katykino

"Останні два роки на федеральному каналі в неділю весь день звучала програма з гіпнозною музикою, де розповідали про історію, Київська Русь і т.д. І вона вся неправдива. І я розумію, що це вже потроху людей готували, щоб дати їм цю пропаганду, цю історію, цю віру в головах", - розповіла акторка.

На запитання Слави Дьоміна, як вона сама не повелася на кремлівську пропаганду та продовжила адекватно мислити, Кузнєцова відповіла, що, по-перше, завдяки батькам, які мешкають у Києві.

"Я з ними на зв'язку кожен день. Я розуміла деякі моменти і я знала, що це не правда. Коли мама до мене приїжджала, вона говорила: "Катя, якщо я тут десять днів посиджу, то 100% вважатиму так, як вони вважають".

Кузнєцова припускає, що війну в Україні підтримують 40 відсотків росіян, тоді як "офіційні" дані – 80%. На її думку, лише частина з них – промиті пропагандою. Інші сліпо підкоряються стадному інстинкту, мовляв, "я буду як усі", треті мріють про "світле" майбутнє. "Їм же всім розповідають, що Росія буде родючою, класною, найсильнішою... Тобто вони силу розуміють так: сила - це агресія. А не освіта, культура тощо".

Катерина Кузнєцова жила в Росії 13 років. Вона була заміжня за російським актором Євгеном Проніним, шлюб тривав менше року. Останні п'ять років акторка перебуває у стосунках із Максимом Апліним - бізнесменом, власником серф-школи на Шрі-Ланці. Нині пара живе у Південній Азії.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кузнєцова зайняла чітку позицію і більше не планує повертатися до Москви. Про те, що тепер буде з її кар'єрою, вона не думає.

Фото: instagram.com/katykino

Катерина знялася у багатьох популярних у Росії серіалах, зокрема "Кухня", також вона відома і за українськими проектами: "Скажене весілля-2", "Хто ти?", "Райдуга в небі" та інших.


Наталка Лавринець, Апостроф





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