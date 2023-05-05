Потап зненацька з'явився на концерті Насті Каменських у Черкасах після чуток про розлучення

Потап здивував усіх, не лише глядачів на концерті у Черкасах, а й Настю Каменських, зробивши їй сюрприз у день народження. Зворушливий момент попав на відео.

Після чуток про розлучення Потап неочікувано з'явився на концерті Насті Каменських у Черкасах: відео

У день свого народження українська співачка дала концерт у Черкасах. Якоїсь миті на екрані на сцені з'явився чоловік зірки, який зворушливо привітав її зі святом, зазначивши, що для артиста немає кращого способу відсвяткувати день народження, ніж зробити це на сцені.

Потап замовив коханій дружині чудовий букет, який винесли на його прохання. Зворушливий момент зняли на камеру, і співачка поділилася їм в Інстаграм (гортай карусель).

"Дякую, моє улюблене ведмежа, за твої привітання, все, що ти зробив і продовжуєш робити для мене щодня. Люблю тебе", - зазначила Настя Каменських.

"Я люблю тебе" , - відповів у коментарях Потап.

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Публікація NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Враховуючи, що він не був там особисто, можна з упевненістю сказати, що музиканта таки немає в країні. За те, що продюсер відмовляється повертатися в Україну, його часто хейтять у Мережі, називаючи боягузом.

Настя Каменських повернулася до Києва кілька місяців тому, і наскільки відомо, живе в передмісті столиці в їхньому розкішному особняку з Потапом.

Шанувальники були дуже раді дізнатися, що подружжя все ще разом і не збирається розлучатися.

Нагадаємо, Анастасія Приходько розповіла про стосунки з Потапом: "Непристойне ставлення до мене".


Анастасия Березовская, Тудей





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