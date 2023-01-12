"Мені не соромно": Астаф'єва зізналася, яке відео записувала для Залужного

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва розкрила, з ким із українських медійних особистостей хотіла б зустрітися.

У подкасті з Петром Заставним артистка зізналася, що такою людиною є Головнокамандувач ЗСУ Валерій Залужний. Даша Астаф'єва хотіла б особисто подякувати йому за те, що він робить для країн. Більше того, співачка вже намагалася зв'язатися з генералом.

Астаф'єва розповіла про випадок, коли вечеряла зі своєю сім'єю, випила алкоголю та вирішила, що саме час записати відео для Валерія Залужного та подякувати йому.

"Я якось хильнула і записала відео йому. Я вечеряла, і ми трішки хильнули в родинному колі. І я сказала, а давайте запишемо і подякуємо Залужному. І тут я трішки відчула цю долю, коли мені чуваки шлють у лічку всяке. Оце я трішки така теж стала! Але мені не соромно, тому що всі ми знаємо, який він герой і як багато він кожного дня робить, як він нас заспокоює. Це мій герой, особистий", - розповіла Даша.

Крім того, Астаф'єва зізналася, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну багато чого переосмислила, чесно подивилася на своє життя та почуття до коханого.

"Я вперше про це говорю, але коли я зрозуміла, що у мене дуже великі проблеми зі здоров'ям і розумію, що це пов'язано зі стосунками. Я не поглиблюватимуся. Але це безпосередньо пов'язано зі стосунками, і ти не можеш продовжувати це і не можеш далі ризикувати життям", - поділилася артистка.