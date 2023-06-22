Віталій Козловський записав перше відео з фронту

Співак Віталій Козловський кілька тижнів тому повідомив, що йому вручили повістку у військкомат. У середу, 21 червня, артист вже показав себе в екіпіруванні зі зброєю в руках. Козловський пройшов військово-лікарську комісію і вступив до лав ЗСУ.

У Instagram-Stories співак із посмішкою говорить про те, що вже готовий захищати Україну від окупантів.

"Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя ось - справжня зброя, якою можна утилізувати ворога", - прокоментував Козловський.

Можна припустити, що Віталій Козловський зараз проходить навчання, перед тим як вирушити на фронт. Попереднього бойового досвіду він не має, в армії не служив.

Своє місцезнаходження Козловський розкривати не став. У відео на задньому фоні можна розглянути дерева та силуети військових. Це може бути як військова частина, так і навчальний полігон тощо.

У наступній Instagram-Stories Віталій Козловський відверто поділився з підписниками своїми переживаннями. Він зображений у цивільному одязі, але сказав, що це його останні кроки у такому вигляді.

"Далі моє життя зміниться. Сказати, що я переживаю, нічого не сказати. Але настає новий етап...", - сказав у кадрі Віталій Козловський.

Фанати артиста можуть ним пишатися, оскільки він не став "відмазуватись" від служби, а пішов захищати свою країну, на відміну від багатьох відомих українців.

З початку війни Віталій Козловський давав благодійні концерти, збираючи кошти на ЗСУ. Тепер український співак надихатиме українців вже з фронту.

Раніше у військкоматі повідомили, яких фахівців мобілізують до ЗСУ влітку 2023 року.