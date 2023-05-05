У Києві вперше покажуть знамениту польську п’єсу, співзвучну з українською драмою-феєрією

Прем’єра запланована на 27 травня.

В Україні вперше поставлять п’єсу «Баладина» польського драматурга Юліуша Словацького. Прем’єра постановки, яка є художньою паралеллю української драми-феєрії «Лісова пісня», відбудеться 27 травня у Києві. «Баладина» вже 160 років підкорює сцени польських театрів, інформує ZN.ua .

В Україні вперше поставлять п'єсу "Баладина"

П’єса поставлена відомим українським режисером Олегом Примогеновим спільно з акторським колективом театру Golden Taurus Misterium. Глядачі потраплять на виставу-казку, яка поступово перетворюється на трагедію. Драма спонукає задуматися, на що здатна людина на шляху до здобуття влади та багатства.

Спільним у «Баладини» та «Лісової пісні» є те, що у них показаний світ міфічних героїв, які співіснують з людьми у звичайному вимірі. Спільним образом для слов’янських міфологій є вигадані істоти, які закохуються у людську вроду.

Крім того, двоє авторів звертаються до фольклору та побутових звичаїв Полісся. Хоч події у «Баладині» відбуваються в центрі Польщі, насправді ж Словацький описував українське Полісся та Поділля. Саме тут народився письменник, у місті Кременець.