На Каннському кінофестивалі покажуть фільм Сергія Лозниці «Вторгнення»

2022-го режисера виключили зі складу Української кіноакадемії.

На Каннському кінофестивалі покажуть фільм Сергія Лозниці «Вторгнення»
"Вторгнення" покажуть на Каннському кінофестивалі
© Mailis Michael/Facebook

В секції «Спецпоказ» 77 Міжнародного каннського кінофестивалю відбудеться світова прем’єра фільму «Вторгнення» режисера Сергія Лозниці, якого 2022 року виключили зі складу Української кіноакадемії. Фільм з'явився у програмі, опублікованій на сайті фестивалю, інформує ZN.ua.

Продюсер стрічки Михайло Майліс на Facebook написав, що «майже два роки наша команда знімала фільм про вас, дорогий і мужній український народ!».

«Ми проїхали всю Україну. Наша камера побачила вас в різних куточках країни під час війни. Виробляючи цей фільм, ми мріяли по завершенню представити його на високому рівні в країнах Заходу. І нагадати всім, як багато ви зробили за ці два роки у боротьбі з силами зла. Сподіваюсь нам це вдасться», - додав він.

Майліс также навів слова самого Лозниці, який заявив, що знімав стрічку «із глибоким болем у серці та з великою любов’ю до своєї країни».

Виробництвом «Вторгнення» займалася компанія ATOMS & VOID з Нідерландів у спільному виробництві з ARTE France (Франція) та Current Time TV (США).

Нагадаємо, у 2022 році рішенням Наглядової ради та Правління Української кіноакадемії Лозницю було виключено з її складу.

Тоді у заяві говорилося, що режисер «неодноразово наголошував, що вважає себе космополітом, "людиною світу". Проте зараз, коли Україна щосили відстоює свою незалежність, ключовим поняттям у риториці кожного українця має бути його національна ідентичність». Українська кіноакадемія також закликала не сприймати Лозницю як представника української культурної галузі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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