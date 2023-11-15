Український фільм номінували на премію Європейської кіноакадемії

На нагороду також претендує картина, знята за участю України.

Фільм "Палісіада" режисера Філіпа Сотніченка номінували на премію Європейської кіноакадемії. Як повідомляється на сайті нагороди , картина боротиметься за звання «Європейське відкриття», інформує ZN.ua .

Фільм номінували на премію Європейської кіноакадемії © La Palisiada/Facebook

Про номінацію на престижну нагороду повідомила команда творців фільму.

«Це третя стрічка в історії українського кіно, яка змагається за здобуття почесної міжнародної нагороди у цій номінації. Раніше на неї претендували "Плем'я" та "Памфір"», - йдеться у повідомленні.

Події стрічки розгортаються в Україні 1996 року, за кілька місяців до підписання протоколу, який накладає мораторій на страту. Двоє старих друзів – міліціонер та судовий психіатр – розслідують вбивство колеги. Він був чоловіком жінки, яку вони обоє любили у молодості.

На премію також претендує фільм «Батьківщина», створений у копродукції України, Швеції та Норвегії. Він боротиметься у категорії «Європейський документальний фільм». Режисери стрічки – білоруси Анна Бадзяка та Олександр Міхалкович. Стрічка розповідає про протести у Білорусі у 2020 році.

Володарів премії назвуть 9 грудня у Берліні.