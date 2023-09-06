Помер український історик та релігієзнавець Ігор Козловський
Він майже два роки провів у полоні у бойовиків «ДНР» і був звільнений 2017-го.
Український історик, релігієзнавець, колишній бранець бойовиків контрольованого Росією угруповання «ДНР» Ігор Козловський помер у віці 69 років. Повідомлення та співчуття про смерть вченого з'явилися на його сторінці на Facebook, інформує
Релігієзнавиця Людмила Філіпович повідомила, що Козловський помер унаслідок серцевого нападу, який стався у нього в ніч проти 6 вересня.
Козловський народився 1954 року в місті Макіївка, він є відомим у світі діячем та спеціалістом з релігієзнавства та духовних систем.
У січні 2016 року терористи «ДНР» викрали Козловського із його квартири. Коли вченого викрали, вдома в нього залишився паралізований син, через який Козловський не міг залишити окуповану територію.
У травні 2017 року «військовий трибунал "ДНР"» засудив Козловського до 2 років і 8 місяців позбавлення волі за «неблагонадійність». Вченого вдалося звільнити з полону бойовиків 27 грудня 2017 року.