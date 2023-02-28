Затримано велику банду, яка "постачала" наркотиками майже всі регіони України: фото і відео

У понеділок, 27 лютого, понад 1200 правоохоронців провели спецоперацію та затримали 37 учасників злочинної спільноти "Двадцатівські", у тому числі десять лідерів.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України, інформує Апостроф .

Повідомляється, що в результаті обшуків правоохоронці вилучили зброю, боєприпаси, наркотики, гроші в національній та іноземній валюті. Крім того, в поліції повідомили про те, що щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків міг досягати понад мільйон американських доларів.

Організаторами наркобізнесу були троє мешканців Кривого Рогу зі зв'язками у кримінальному середовищі. Вони заручилися підтримкою медіаресурсів, через які раніше поширили неправдиві матеріали про правоохоронців, які займаються документуванням злочинних наркогруп у регіоні.

Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали людей і воліли тих, хто мав хороші фізичні дані та зв'язки серед осіб, пов'язаних з обігом наркотиків.

Також у поліції розповіли про те, що при цьому, щоб зберегти автономію та ускладнити процес документування злочинної діяльності, представники відокремлених ланок майже не контактували між собою. Так затримані збувачі не володіли інформацією про діяльність всього наркокартеля.

"Для забезпечення належного контролю, діяльності та безпеки діяльності злочинної спільноти функціонувала чітка ієрархія та розподіл ролей: контроль за роботою лабораторій, їхня охорона, "хіміки", "фінансисти" тощо", - розповіли правоохоронці.

Також відомо, що для постійного виготовлення метамфетаміну злочинці організували діяльність мережі нарколабораторій в орендованих гаражах та у квартирі у Кривому Розі. Їхні потужності дозволяли у промислових масштабах виробляти щомісяця до 40 кг психотропів. Також лідери цього незаконного бізнесу організували вирощування нарковмісних рослин та для розширення асортименту налагодили їх закупівлю у людей, діяльність яких поліцейські також задокументували та припинили.

Ринок збуту наркотиків охоплював майже всі регіони країни. Для безперебійної торгівлі затримані продумували логістику та облаштування пунктів зберігання: так вони через розгалужену "кур'єрську" мережу реалізовували продукцію великими та роздрібними партіями шляхом "закладок" та методом "з рук в руки" .