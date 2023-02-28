В Україну проник російський рух "ЧВК Редан": фото, відео та всі подробиці

У центрі Харкова кілька десятків підлітків зібралися, щоб підтримати флешмоб, запущений РФ . Правоохоронцям вдалося зупинити масову бійку, яку планували влаштувати шанувальники дивної субкультури "ЧВК Редан".

Про деталі розповіли у Головному управлінні Національної поліції у Харківській області.

"27 лютого близько 14:00 на одній із центральних площ міста зібралася група осіб. За попередніми даними, для скоєння масової бійки. На місце виїжджали керівництво ГУНП у Харківській області та територіальні підрозділи поліції, слідчо-оперативна група, співробітники сектору ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення", - розповіли у прес-службі, інформує Апостроф .

Повідомляється, що поліції вдалося оперативно затримати всіх юнаків та дівчат, їх доставили до поліцейських відділків для з'ясування всіх обставин.

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив про те, що "флеш-моб", запущений ще в Росії, справді дійшов і до Харкова.

"Якщо коротко, то сенс флеш-мобу - влаштувати бійку в місті з іншими підлітками", - розповів він, звернувшись до батьків з проханням звертати увагу на те, чим займається та чим цікавиться дитина.

Поліція встановила 245 осіб, із яких 30 повнолітніх. Серед неповнолітніх 149 чоловіків, а дівчат – 66. Батьки цих дітей можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей, за ст. 184 КУпАП.



Цей дивний рух намагається активно проникнути у різні українські міста. Так, у соціальних мережах з'являються групи із назвами "ЧВК Редан Полтава", "ЧВК Редан Дніпро". У цих містах уже відбувалися сутички підлітків. Щоправда, – не такі масові, як це могло статися у Харкові.

26 лютого натовп підлітків зібрався і в Івано-Франківську, чим сильно налякав місцевих. У мережі написали, що представники руху "ЧВК Редан" зіштовхнулися з "оффніками".

Насправді ж у цьому місті до бійки не дійшло. Підлітки, які брали участь у "мітингу", розповіли про те, що захід був превентивним, оскільки вони хотіли запобігти цьому дивному руху в нашій країні.

Зазначимо, зараз російські ЗМІ переповнені тривожними повідомленнями про "ЧВК Редан". Суть історії в тому, що підлітки, які називають себе неформалами, збираються у великі групи і нападають на "офніков/кежуалів". Так вони називають інший тип підлітків. Найчастіше це короткострижені й у спортивному одязі, які агресивно ставляться до інших неформалів. Наразі люди намагаються зрозуміти, у чому суть цього руху. Є теорія, що "редани" - це просто молодіжне об'єднання, яке вважає себе неформалами, люблять аніме та об'єднуються у пошуках друзів. Але поводяться вони аж ніяк не нешкідливо.