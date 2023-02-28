В Україну проник російський рух "ЧВК Редан": фото, відео та всі подробиці
У центрі Харкова кілька десятків підлітків зібралися, щоб підтримати флешмоб, запущений РФ. Правоохоронцям вдалося зупинити масову бійку, яку планували влаштувати шанувальники дивної субкультури "ЧВК Редан".
Про деталі розповіли у Головному управлінні Національної поліції у Харківській області.
"27 лютого близько 14:00 на одній із центральних площ міста зібралася група осіб. За попередніми даними, для скоєння масової бійки. На місце виїжджали керівництво ГУНП у Харківській області та територіальні підрозділи поліції, слідчо-оперативна група, співробітники сектору ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення", - розповіли у прес-службі, інформує
Повідомляється, що поліції вдалося оперативно затримати всіх юнаків та дівчат, їх доставили до поліцейських відділків для з'ясування всіх обставин.
Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив про те, що "флеш-моб", запущений ще в Росії, справді дійшов і до Харкова.
"Якщо коротко, то сенс флеш-мобу - влаштувати бійку в місті з іншими підлітками", - розповів він, звернувшись до батьків з проханням звертати увагу на те, чим займається та чим цікавиться дитина.
Поліція встановила 245 осіб, із яких 30 повнолітніх. Серед неповнолітніх 149 чоловіків, а дівчат – 66. Батьки цих дітей можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей, за ст. 184 КУпАП.
Цей дивний рух намагається активно проникнути у різні українські міста. Так, у соціальних мережах з'являються групи із назвами "ЧВК Редан Полтава", "ЧВК Редан Дніпро". У цих містах уже відбувалися сутички підлітків. Щоправда, – не такі масові, як це могло статися у Харкові.
26 лютого натовп підлітків зібрався і в Івано-Франківську, чим сильно налякав місцевих. У мережі написали, що представники руху "ЧВК Редан" зіштовхнулися з "оффніками".
Насправді ж у цьому місті до бійки не дійшло. Підлітки, які брали участь у "мітингу", розповіли про те, що захід був превентивним, оскільки вони хотіли запобігти цьому дивному руху в нашій країні.
Зазначимо, зараз російські ЗМІ переповнені тривожними повідомленнями про "ЧВК Редан". Суть історії в тому, що підлітки, які називають себе неформалами, збираються у великі групи і нападають на "офніков/кежуалів". Так вони називають інший тип підлітків. Найчастіше це короткострижені й у спортивному одязі, які агресивно ставляться до інших неформалів. Наразі люди намагаються зрозуміти, у чому суть цього руху. Є теорія, що "редани" - це просто молодіжне об'єднання, яке вважає себе неформалами, люблять аніме та об'єднуються у пошуках друзів. Але поводяться вони аж ніяк не нешкідливо.