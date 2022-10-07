Дружина Остапчука обурилася вчинком відомої українки: "Дивують люди, які не мають совісті"
Дружина ведучого Володимира Остапчука наголосила, що ситуація її дуже обурила та шокувала.
Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про неприємну ситуацію, яка з нею сталася під час робочого дня. Деталями нотаріус поділиласт на своїй сторінці в Instagram-stories, а також опублікувала кадри з місця події.
Христина розповіла, що одна знаменита українка припаркувалася у недозволеному місці та перекрила дорогу на виїзді.
"Мене дуже дивують люди, які не мають совісті. Я дочекалася дівчину, яка перекрила дорогу, пішла у своїх справах. Чекала я на неї хвилин 15, і коли вона прийшла, то навіть не сказала: "пробачте", хоча там може їхати швидка чи пожежна. Невже так складно залишити свій номер телефону на автомобілі?", - обурилася Христина Горняк.
Дружина ведучого Володимира Остапчука зазначила, що питання паркування її завжди хвилювало, але таке безстілкове паркування просто злить і виводить із себе. Виявилося, що біля того ресторанчика, де все сталося, справді немає місця для паркування – там односторонній рух.
Якщо власники авто ставлять там машину, завжди намагаються залишити свій номер, щоб їх можна було викликати. А ця дівчина просто пішла, перегородила дорогу авто і навіть не подумала про інших людей.
"Я не говоритиму, хто це, тому що це відома особистість і тому я була шокована", - зізналася Христина Горняк.