Дружина Остапчука обурилася вчинком відомої українки: "Дивують люди, які не мають совісті"

дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірник

Дружина ведучого Володимира Остапчука наголосила, що ситуація її дуже обурила та шокувала.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про неприємну ситуацію, яка з нею сталася під час робочого дня. Деталями нотаріус поділиласт на своїй сторінці в Instagram-stories, а також опублікувала кадри з місця події.

Христина розповіла, що одна знаменита українка припаркувалася у недозволеному місці та перекрила дорогу на виїзді.

"Мене дуже дивують люди, які не мають совісті. Я дочекалася дівчину, яка перекрила дорогу, пішла у своїх справах. Чекала я на неї хвилин 15, і коли вона прийшла, то навіть не сказала: "пробачте", хоча там може їхати швидка чи пожежна. Невже так складно залишити свій номер телефону на автомобілі?", - обурилася Христина Горняк.

Дружина ведучого Володимира Остапчука зазначила, що питання паркування її завжди хвилювало, але таке безстілкове паркування просто злить і виводить із себе. Виявилося, що біля того ресторанчика, де все сталося, справді немає місця для паркування – там односторонній рух.

Якщо власники авто ставлять там машину, завжди намагаються залишити свій номер, щоб їх можна було викликати. А ця дівчина просто пішла, перегородила дорогу авто і навіть не подумала про інших людей.

"Я не говоритиму, хто це, тому що це відома особистість і тому я була шокована", - зізналася Христина Горняк.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Пугачова продає свій замок у Підмосков'їПугачова продає свій замок у Підмосков'ї
"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті
Блок рекламы


Похожие новости
Екс-дружина Потапа розповіла про епохальну зустріч зі Стівом Джобсом: "Раджу..."Екс-дружина Потапа розповіла про епохальну зустріч зі Стівом Джобсом: "Раджу..."
Дружина Пола Маккартні підкорила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ - виглядає на 20 років молодшоюДружина Пола Маккартні підкорила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ - виглядає на 20 років молодшою
Дружина ведучого "Холостяка" Решетника зізналася, яка у неї робота: "За професією..."Дружина ведучого "Холостяка" Решетника зізналася, яка у неї робота: "За професією..."
Дружина Остапчука зірвалася на українців після повернення додому: "Для мене життя зараз дуже змінилося"Дружина Остапчука зірвалася на українців після повернення додому: "Для мене життя зараз дуже змінилося"
Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина несподівано разговорилася: "Завагітніла, щоб забрати квартиру"Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина несподівано разговорилася: "Завагітніла, щоб забрати квартиру"
Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина після лікарні здивувала кадрами з донькою: "Я вже боюсь обертатись!"Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина після лікарні здивувала кадрами з донькою: "Я вже боюсь обертатись!"
Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук розповіла про труднощі своїх зйомок: "Сил немає, але мейк такий гарний"
Дружина Джорджа Клуні у золотій сукні з бахромою у стилі 20-х років відвідала вечірку у Нью-ЙоркуДружина Джорджа Клуні у золотій сукні з бахромою у стилі 20-х років відвідала вечірку у Нью-Йорку
Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук вразила нескромним декольте на зйомках: "Таке творить!"Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук вразила нескромним декольте на зйомках: "Таке творить!"
Дружина продюсера "Квартал 95" схвилювала нескромними образами з молоденькою подружкою: "Нашу гарячу ніч..."Дружина продюсера "Квартал 95" схвилювала нескромними образами з молоденькою подружкою: "Нашу гарячу ніч..."
Последние новости
Подгружаем последние новости