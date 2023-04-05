Кожна шоста людина в світі страждає від безпліддя – ВООЗ

У звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) встановлено, що кожна шоста людина у всьому світі є безплідною. Крім того, незначною є різниця в статистиці між країнами з високим, середнім і низьким рівнем доходу. Частка дорослих, які не можуть зачати дитину протягом життя, становить 17,8% у країнах з високим рівнем доходу та 16,5% у країнах із низьким і середнім рівнем доходу, йдеться на сайті організації.