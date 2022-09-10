Кожен п'ятий українець потенційно матиме психологічні розлади через війну – ВООЗ

Кожен п'ятий в Україні має ризик захворіти на психічні розлади такі як депресія та посттравматичний стрес унаслідок повномасштабної війни. Про це повідомив співголова Референтної групи із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки Фамі Ханна у штаб-квартирі ВООЗ у Женеві.

"За нашою оцінкою, кожен п’ятий страждає від таких умов. Це означає, що сьогодні в Україні 8,5 млн людей потенційно перебувають під ризиком психічних розладів, таких як депресія, посттравматичний стрес", - зауважив Ханна.

Найбільше психічно постраждало населення тих територій, які знаходились під окупацією, наголошують у ВООЗ і пропонують допомогу своїх фахівців. Також на психологічне здоров'я населення впливають освіта та ЗМІ.

ВООЗ анонсувала обговорення через два тижні з представниками Польщі, Чехії, Угорщини та інших країн надання психологічної підтримки вимушено переміщеним особам з України.

"Після початку війни ми спільно розробили дорожню карту співпраці з Україною. Через два тижні ВООЗ у Копенгагені розгляне з представниками Польщі, Чехії, Угорщини та інших країн питання співпраці щодо психічної допомоги українським переселенцям", – сказав Ханна.

Як повідомлялося, 30% населення зіштовхується з певними психічними розладами. При цьому лише 20% українців із психічними розладами мають доступ до допомоги чи лікування. Докладніше читайте в статті Артема Осипяна "Перші дні психічного здоров’я в Україні, останні — каральної психіатрії"