Вона – втілення досконалості: названо ім'я найкрасивішої жінки у світі

Науковці визнали найкрасивішою жінкою у світі за розрахунком золотого перетину, який визначає найбільш "фізично досконалих" людей, 29-річну британську акторку Джоді Комер, відому за роль у серіалі "Вбиваючи Єву".

Про це повідомляє ITV.

Комер посіла першу сходинку у рейтингу "Золотий перетин краси Phi". Її фізична досконалість відповідає на 94,52%. Це визначив пластичний хірург клініки Harley Street доктор Джуліан де Сільва. Він використовував методи комп'ютерного картування для оцінування "досконалості" відповідно до золотого перетину.

"У неї були найвищі загальні показники розташування носа та губ, і вона була майже на першому місці за формою губ і положення очей. Її підборіддя красивої форми, а загальна форма обличчя дійсно сильна. Єдиний елемент, за який вона була занижена, — це її брови, середній бал яких становив 88%", - розповів доктор, інформує Апостроф.

Золотий перетин використовують дослідники для пояснення вродливості людей. Для цього вимірюється довжина та ширина обличчя, далі довжина ділиться на ширину. Золотий перетин має дорівнювати 1,6. Це означає, що довжина обличчя в півтора рази перевищує його ширину.

Крім того, вимірюються такі сегменти обличчя: від лінії росту волосся до області між очима, від області між очима до нижньої частини носа та від нижньої частини носа до нижньої частини підборіддя. Якщо числа рівні, тоді людина вважається красивішою.

Фото: itv.com

Також до списку пластичного хірурга найкрасивіших людей, крім Джоді Комер увійшли:

  1. Зендая - 94,37%
  2. Белла Хадід - 94,35%
  3. Бейонсе - 92,44%
  4. Аріана Гранде - 91,81%
  5. Тейлор Свіфт - 91,64%
  6. Журдан Данн - 91,39%
  7. Кім Кардашьян - 91,28%
  8. Діпіка Падуконе 91,22%
  9. Хойон Чон - 89,63%

Катерина Глянько, Апостроф





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