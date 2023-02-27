Названо володарів премії Гільдії кіноакторів США

Найкращим акторським ансамблем визнали каст стрічки «Все завжди і водночас», інформує ZN.ua.

Названо володарів премії Гільдії кіноакторів США
"Все завжди і водночас" отримав п'ять нагород SAG Awards 2023
© Кадр из фильма

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США, SAG Awards 2023. Цією премією нагороджують найкращих акторів у серіалах, фільмах та телефільмах. Як зазначає EW, премію, найчастіше, отримують актори, які потім стають володарями «Оскара».

Лідером за кількістю нагород серед фільмів стала стрічка «Все завжди і водночас», яка була номінована у п'яти категоріях та отримала чотири нагороди. Лідером серед серіалів став другий сезон "Білого лотоса".


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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