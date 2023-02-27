Названо володарів премії Гільдії кіноакторів США

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США , SAG Awards 2023. Цією премією нагороджують найкращих акторів у серіалах, фільмах та телефільмах. Як зазначає EW , премію, найчастіше, отримують актори, які потім стають володарями «Оскара».

Лідером за кількістю нагород серед фільмів стала стрічка «Все завжди і водночас», яка була номінована у п'яти категоріях та отримала чотири нагороди. Лідером серед серіалів став другий сезон "Білого лотоса".