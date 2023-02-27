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2023-02-27
Названо володарів премії Гільдії кіноакторів США
Найкращим акторським ансамблем визнали каст стрічки «Все завжди і водночас», інформує
"Все завжди і водночас" отримав п'ять нагород SAG Awards 2023© Кадр из фильма
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США, SAG Awards 2023. Цією премією нагороджують найкращих акторів у серіалах, фільмах та телефільмах. Як зазначає
Лідером за кількістю нагород серед фільмів стала стрічка «Все завжди і водночас», яка була номінована у п'яти категоріях та отримала чотири нагороди. Лідером серед серіалів став другий сезон "Білого лотоса".
Фаїна Вауліна, ZN.ua