Названо володарів 80-ї премії «Золотий глобус»

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії "Золотий глобус", яка присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси. Найкращим фільмом у категорії «драма» стала стрічка Стівена Спілберга «Фабельмани».

Спілберга також було нагороджено за роботу над фільмом як найкращого режисера. Найкращим актором у категорії «драма» став Остін Батлер, який зіграв головну роль у фільмі «Елвіс», а найкращою акторкою в цій категорії назвали Кейт Бланшетт за «Тар».

Найкращим актором у комедії чи мюзиклі став Колін Фаррелл («Банші Інішеріна»), а найкращою актрисою – Мішель Єо («Все, завжди і водночас»).