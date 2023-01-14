Названо володарів 80-ї премії «Золотий глобус»

Премію здобула й пісня з індійського фільму, відео на яку зняли у Києві, інформує ZN.ua.

Названо володарів 80-ї премії «Золотий глобус»
Оголошено переможців "Золотого глобуса"
© goldenglobes.com

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії "Золотий глобус", яка присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси. Найкращим фільмом у категорії «драма» стала стрічка Стівена Спілберга «Фабельмани».

Спілберга також було нагороджено за роботу над фільмом як найкращого режисера. Найкращим актором у категорії «драма» став Остін Батлер, який зіграв головну роль у фільмі «Елвіс», а найкращою акторкою в цій категорії назвали Кейт Бланшетт за «Тар».

Найкращим актором у комедії чи мюзиклі став Колін Фаррелл («Банші Інішеріна»), а найкращою актрисою – Мішель Єо («Все, завжди і водночас»).


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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