Бейонсе побила рекорд премії Grammy за всі часи

Співачка перевершила перемоги покійного диригента Георга Солті, інформує ZN.ua.

Співачка Бейонсе стала найбільш нагородженою артисткою Греммі всіх часів, вигравши свою 32-гу нагороду за найкращий альбом танцювальної/електронної музики Renaissance. Вона сказала під час вручення, що «просто намагається прийняти цю ніч», передає The Guardian.

Співачка отримала чотири премії «Греммі» за згаданий альбом, завдяки чому її загальна кількість за кар’єру досягла 32. Це перевершило перемоги покійного класичного диригента Георга Солті.

"Я намагаюся не бути занадто емоційною. Я намагаюся просто прийняти цю ніч", - сказала Бейонсе. «Я хочу подякувати Богу за захист. Дякую тобі, Боже».

Конкурентами виконавиці були Bad Bunny, Стайлз, співачка та флейтистка Ліззо, британська вокалістка Адель та шведський хітмейкер епохи диско ABBA.

Шоу нагородження премією «Греммі» транслювалося в прямому ефірі в мережі CBS і потоковому сервісі Paramount+.

Лауреатів обирали приблизно 11 000 членів Академії звукозапису.

У категорії «Найкраще відкриття» претендують італійська рок-група Maneskin, джазова виконавиця Самара Джой, американська співачка блюграсс Моллі Таттл...

10-хвилинна версія пісні 2012 року "All Too Well" Тейлор Свіфт стала кращим музичним відео. Її останній альбом «Midnights» був випущений після цьогорічного періоду участі, який тривав з жовтня 2021 року по вересень 2022 року.

Як і на інших церемоніях нагородження, за останні роки телевізійна аудиторія «Греммі» скоротилася. Минулорічна церемонія зібрала приблизно 9 мільйонів глядачів, що є другою найменшою в історії.


Оксана Коваль, ZN.ua





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