Улюбленка Вакарчука Соловій після неприємностей на концерті раптово звернулася до українців: "Нам ще жити у цьому світі"

Улюбленка Вакарчука Соловій після неприємностей на концерті раптово звернулася до українців: "Нам ще жити у цьому світі"

Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі у шоу "Голос країни", де перебувала у команді Святослава Вакарчука, звернулася до українців із кішкою на руках.

Христина Соловій – талановита співачка, яка підкорила серця мільйонів українців, тож може похвалитися великою армією шанувальників. Вона намагається постійно бути з ними на зв'язку та регулярно показує, що відбувається у її житті.

Раніше Крістіна повідомила, що її концерт у Рівному відбувся не без подій. Виступ артистки перервали через повітряну тривогу. Разом із глядачами Соловій була змушена пройти в укриття.

Наразі співачка попросила українців приєднатися до благодійного проекту, який допомагає тваринам, які постраждали під час війни. На відео вона позувала з кішкою на руках.

«Бути людьми – допомагати тваринам. Від мого імені на сторінці @uanimals.official продовжується збір для підтримки тварин, які страждають на війну не менше за нас, людей. Нам ще жити у цьому світі і нам дбати про нього. Нам у ньому бути людьми », – розповіла артистка у себе в Інстаграмі.

Христина звернула увагу, що допомогти тваринам можна будь-якою сумою.

«Для нас – це лише відмовитися від зайвої кави, морозива чи не купити дорогий кавун», - зазначила вона.


Ирина Юрченко, politeka.net





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