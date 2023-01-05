Новий штам COVID-19 ще більш заразний і може спричинити нову хвилю пандемії – ВООЗ

Він уже домінує у США і виявлений у 29 країнах.

Новий штам COVID-19 ще більш заразний і може спричинити нову хвилю пандемії – ВООЗ
© pixabay/geralt

Штам коронавірусу Omicron XBB.1.5, який всього за кілька тижнів почав домінувати у США і вже виявлений у 29 країнах, може призвести до нової хвилі пандемії. Про це заявила спеціалістка Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо COVID-19 Марія Ван Керкхове, яку цитує Politico.

«Ми стурбовані його перевагою у зростанні, зокрема в деяких країнах Європи та північно-східній частині Сполучених Штатів, де XBB.1.5 швидко замінив інші циркулюючі підваріанти», – сказала Марія Ван Керкхове.

У ВООЗ наразі не впевнені, що серед людей, які мають імунітет завдяки вакцинації або перенесення хвороби, зросте число госпіталізацій і смертності.

Штам наразі виявили у 29 країнах, але він може циркулювати в набагато більшій кількості країн. А в США за кілька тижнів він почав домінувати – число випадків Omicron XBB.1.5 зросло з 4% до 40%.

Марія Ван Керкхове додала, що ВООЗ працює над аналізом важкості перебігу нового штаму, який обіцяє опублікувати найближчими днями.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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