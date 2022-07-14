Трагедія під Києвом, чоловік втратив частину руки через брелок: "Доросла ж людина..."

На Київщині 43-річному чоловіку ампутували кисть руки через важку травму.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, мешканець Кагарлика хотів зробити брелок, а для цього вирішив розібрати кулю.

«Хотів зробити брелок з калібру 7,62, увімкнув дриль, далі вибух і госпіталізація. Що це? Цікавість чи просто невігластво, хоча ж доросла людина...», - повідомив Нєбитов деталі трагедії.

Правоохоронець вкотре закликав громадян, не намагатися проводити з підозрілими речами жодних маніпуляцій.

«Пам’ятайте самі і вчіть дітей в разі виявлення набоїв, зброї, вибухівки та інших небезпечних предметів одразу телефонуйте до поліції», - підкреслив начальник Головного управління Нацполіції Київщини.

Додамо, що поліцейські-вибухотехніки разом з колегами інших спецслужб щодня розміновують території. Знищують та знешкоджують боєприпаси, снаряди, міни та інші небезпеки.

«Нагадуємо, що переміщувати боєприпаси або торкатися до них заборонено. Якщо ви виявили підозрілий предмет, обов’язково зверніться до поліції або ДСНС», - підкреслили правоохоронці.