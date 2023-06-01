"Дуже довго стукали": дружина Ярослава загинула у Києві прямо під укриттям

"Дуже довго стукали": дружина Ярослава загинула у Києві прямо під укриттям

З’ясувалися жахливі подробиці ракетної атаки по Києву, внаслідок якої є загиблі.

Серед загиблих – жінка, пише Politeka.net.

Її чоловік розповів журналістам, що її вбило на вулиці, коли вони з дитиною бігли до укриття.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили і все. Люди стукали, дуже довго стукали. Були жінки, діти, ніхто не відкрив», - розповів Ярослав.

Дитина Ярослава не постраждала, а його самого врятувало те, що він побіг на іншу сторону будівлі звати когось, щоб відкрили.

«І як раз в цей момент все сталося», - розповів чоловік.

Приголомшені трагедією українці висловлюють слова співчуття і обурення, адже повномасштабна війна йде вже другий рік, а деякі укриття в Києві і досі залишаються закритими:

«Жах… співчуття»,

«Це просто жах, царство небесне і щирі співчуття», «Нам, щоб потрапити в укриття, треба кілька хвилин просто надзвонювати. Одного разу власник бункера просто не відкрив, бо заснув глибоким сном, благо тоді обійшлося»,

«Хто відповідає за укриття? Знайти!», «Та що це за халатність така!», «Це жах, треба тих хто відповідає за сховище притягувати до відповідальності»,

«Чому їх взагалі закривають вночі? Немає зовсім часу,якщо балістична ракета летить. Це жах,коли ти біжиш з дитиною,а сховатись немає куди».

В Дніпровському район дві людини травмовано.


Катерина Петренко, politeka.net





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