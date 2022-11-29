У ліфті багатоповерхівки застрягла вагітна українка, у неї почалися пологи: злетілися медики та рятувальники

поліція, поліція України, Рятувальники

У Києві у ліфті застрягла вагітна жінка, у якої почалися пологи.

Про це повідомили у прес-службі столичної ДСНС.

За словами рятувальників, до них надійшло повідомлення про те, що у Святошинському районі столиці в ліфті 9-поверхового житлового будинку застрягла вагітна жінка, у якої почалися пологи.

"Як виявилося, громадянка 1992 року народження перебувала у заблокованому ліфті між 5-м та 6-м поверхами. За допомогою шансового інструменту, бійці ДСНС відкрили двері ліфта, дістали її та передали медикам для транспортування до пологового будинку", – розповіли рятувальники.

скорая помощь, медики, медицина

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські війська почали облаштовувати склад боєприпасів біля школи.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська почали облаштовувати склад боєприпасів біля школи, щоб прикрити мирними жителями.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Склад боєприпасів облаштовують на території Центрального ринку, який знаходиться за 100 метрів від школи №65.

"Прикритися цивільними. Ніколи такого не було і знову", - додав Андрющенко.


Юлия Александрова, politeka.net





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