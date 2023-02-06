“В мене був флешбек, що я в Україні”, - українка розповіла, як рятувалась під час землетрусу у Туреччині

Українка на ім'я Марія,яка виїхала з країни, через напад рф опинилася у епіцентрі землетрусу в Туреччині.

Вона розповіла журналістам ВВС, що прокинулась від землетрусу о 4 ранку.

"На секунду в мене був флешбек, що я в Україні й це обстріли. Буквально за секунду я зрозуміла, що це землетрус", - розповіла Марія.

За її словами, вона проходила тренінги, як поводитися у випадку землетрусу, тому швидко діяла за планом. Марія схопила взуття та куртку і розбудила своїх сусідів з цокольного поверху. Вона вибігла на вулицю, де вже були люди з прилеглих будинків.

За словами Марії, "будинок трусило, як коробку з цукерками". Було дві потужні хвилі землетрусу. А третя була трішки слабша.

За три години вона вже змогла повернутися в квартиру.

"Ми повернулися в будинок, тому що змерзли і промокли. Вже не було подальших повідомлень про небезпеку в інтернеті та через смс-розсилку", - згадує Марія.

Вона згадує, що це не перший землетрус, який вона пережила за той час, що мешкає в Туреччині. Але раніше землетруси були невеликої сили.

"Ти їх відчуваєш, але знаєш, що маєш вийти на вулицю, постояти пів години, оцінити ситуацію і повернутися назад", - розповідає українка.

Наразі українські дипломати отримали 24 повідомлення про відсутність зв’язку з громадянами України, які проживають у постраждалих від землетрусу провінціях Туреччини, їхню долю з’ясовують.

Нагадаємо, внаслідок руйнівного землетрусу з епіцентром у провінції Кахраманмараш загинули щонайменше 912 осіб, 5 385 дістали поранення.

Землетрус, що стався сьогодні о 04.17 за місцевим часом, став найбільшим лихом в історії Туреччини з моменту Ерзінджанського землетрусу 1939 року.

За словами президента Туреччини, пропозиції про допомогу вже надійшли від 45 країн світу, а також ЄС і НАТО.