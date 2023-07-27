У Туреччині скасували концерт Ані Лорак

Організатори зважили на можливі репутаційні втрати і скасували виступ.

У Туреччині скасували концерт колишньої української співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк) в концертному залі The Cosmos Theatre, повідомив консул України в Анталії Олександр Воронін у Facebook. Домогтися скасування виступу вдалося зусиллями консульства та української громади, інформує ZN.ua.

У Туреччині скасували концерт Ані Лорак
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«Рішення було ухвалене Радою директорів холдингу Kilit Hospatality Group, до якого входить мережа готелів Nirvana та згаданий концертний зал,після всебічного вивчення ситуації з концертом Ані Лорак, ролі особистості артистки у війні РФ проти України та можливих репутаційних наслідків проведення такого концерту з урахуванням громадського резонансу з боку української спільноти», — написав консул.

Продаж квитків зупинено, а тим хто їх вже придбав пообіцяли повернути кошти.

Воронін додав, що власники холдингу Kilit Hospatality Group надають підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, у рамках проєкту «Дитинство без війни» з евакуації дітей-сиріт Дніпропетровської області, лише у березні-квітні 2022 року понал 200 дітей були розміщені в одному з готелів мережі та майже три місяці безкоштовно жили там.

Нагадаємо, у березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українська співачка Камалія в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» розповіла про те, як намагалася пояснити російським зіркам правду про війну в Україні, яку розв'язала та веде РФ. За її словами, Філіп Кіркоров та Ані Лорак «не хотіли чути про це».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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