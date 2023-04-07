"Оскар за головну драматичну роль": Лорак висловилася у бік українців після скандалу

"Оскар за головну драматичну роль": Лорак висловилася у бік українців після скандалу

Лорак вирішила порозумітися докладніше, проте лише посилила ситуацію.

Після безлічі скандалів і обговорень нібито своєї допомоги ЗСУ, Лорак поспішила виправдатися, не бажаючи нових скасуваннь своїх концертів у росії. Висловлювання втікачки викликали хвилю гніву у мережі.

Під вирізками її інтерв'ю у соціальній мережі українці чітко висловили свою позицію (щоб подивитися повне інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).

На цей раз Лорак, яка продовжила свою кар'єру в Росії після анексії Криму. окупація частини Донбасу позбавилася своїх українських шанувальників, вирішила згадати про народ. Вона підкріпила свої слова сльозами:

«Україна завжди буде у моєму серці, адже я там народилася. Я дуже засмучена ... Як це все відбувається і як до мене ставляться. Але я вірю, що є багато добрих людей, і я завжди вірю в добро. Це ж наша батьківщина... Навіщо стільки ненависті? - Заявила вона.

У мережі були вражені лицемірством Лорак:

«Поригав; нехай сидить у ґраті й не повертається, а ще краще; Огидна морда ...; Плита тебе буде гарантована: із базальту. На твоїй ямі; На відміну від Лободи, ця мразота навіть не намагається повернути довіру та пошану українців;

Оскаре! за «головну драматичну жіночу роль»!; Вона могла виїхати, але гроші найдорожчі; Як можна бути такою тупою?; От і сиди на росії, продажна».


Дарина Силина, politeka.net





Интересные новости
Ніно Катамадзе дасть два благодійних концерти в КиєвіНіно Катамадзе дасть два благодійних концерти в Києві
Воєнний стан: хто підлягає виключенню з війського облікуВоєнний стан: хто підлягає виключенню з війського обліку
Кожна шоста людина в світі страждає від безпліддя – ВООЗКожна шоста людина в світі страждає від безпліддя – ВООЗ
Warner Bros. планує зняти серіал за «Гаррі Поттером» – BloombergWarner Bros. планує зняти серіал за «Гаррі Поттером» – Bloomberg
Вирішила не звертати увагу: Ані Лорак пояснила своє мовчання про війну в УкраїніВирішила не звертати увагу: Ані Лорак пояснила своє мовчання про війну в Україні
Блок рекламы


Похожие новости
Вирішила не звертати увагу: Ані Лорак пояснила своє мовчання про війну в УкраїніВирішила не звертати увагу: Ані Лорак пояснила своє мовчання про війну в Україні
Меган Фокс кардинально змінила зачіску після розставання з нареченимМеган Фокс кардинально змінила зачіску після розставання з нареченим
Після скандалу з втечею артистів за кордон TVORCHI отримали дозвіл на виїзд з УкраїниПісля скандалу з втечею артистів за кордон TVORCHI отримали дозвіл на виїзд з України
"Тварюки продовжують знищувати все": Тарабарова показала, на що перетворилася її школа після нового обстрілу рф"Тварюки продовжують знищувати все": Тарабарова показала, на що перетворилася її школа після нового обстрілу рф
На вечірці після "Оскара" зірки з'явилися у відвертих сукнях: хто оголився найбільшеНа вечірці після "Оскара" зірки з'явилися у відвертих сукнях: хто оголився найбільше
Alyona Alyona на емоціях висловилася після втечі відомого коміка за кордон: "Це несправедливо..."Alyona Alyona на емоціях висловилася після втечі відомого коміка за кордон: "Це несправедливо..."
Після скандалу з втечею коміка Щегеля з України Сергій Жадан закликав випускати артистів за кордонПісля скандалу з втечею коміка Щегеля з України Сергій Жадан закликав випускати артистів за кордон
Комік Щегель висловився щодо скандалу після виїзду за кордон та образи українцівКомік Щегель висловився щодо скандалу після виїзду за кордон та образи українців
Заходи щодо виїзду чоловіків за кордон посилять: "Після втечі українського коміка..."Заходи щодо виїзду чоловіків за кордон посилять: "Після втечі українського коміка..."
Після еміграції у США Олександр Еллерт виправдав чоловіків, які виїхали з України під час війниПісля еміграції у США Олександр Еллерт виправдав чоловіків, які виїхали з України під час війни
Последние новости
Подгружаем последние новости