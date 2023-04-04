Ніно Катамадзе дасть два благодійних концерти в Києві

Співачка підтримує Україну з початку російської агресії в 2014 році, інформує ZN.ua.

Ніно Катамадзе дасть два благодійних концерти в Києві
Ніно Катамадзе їде до Києва з концертами

Відома грузинська співачка Ніно Катамадзе повертається до Києва та дасть у столиці України два благодійних концерти. Як повідомляють організатори, частина прибутку від кожного концерту будуть передані на допомогу Збройним силам України та внутрішнім переселенцям.

Катамадзе співає виключно грузинською, єдина пісня в її репертуарі, записана нерідною мовою – «Чорнобривці». Співачка виступає проти війни в Україні з 2014 року. Створений з початку війни у Тбілісі її благодійний фонд опікується біженцями з України. Тільки за минулий рік вона виступила з 4-ма благодійними концертами в Києві, Львові та Рівному.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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Ніно Катамадзе дасть два благодійних концерти в КиєвіНіно Катамадзе дасть два благодійних концерти в Києві
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