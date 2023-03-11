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2023-03-11
Митці Фінляндії зібрали понад 2 млн євро на концерті для України
Фіни організували концерт, щоб зібрати кошти для підтримки українців, інформує
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Митці Фінляндії організували концерт в підтримку України.
Сума пожертв на концерт підтримки «Допомога Україні» на даний момент складає 2 087 647 євро.
Серед виконавців на концерті були Sanni, KUUMAA, Maustetyt?, Laura Voutilainen, Pepe Willberg, Ismo Alanko та Jesse Markin. На концерт було запрошено добровольців із організацій з надання допомоги українцям.
Оксана Лебедина, ZN.ua