Митці Фінляндії зібрали понад 2 млн євро на концерті для України

Фіни організували концерт, щоб зібрати кошти для підтримки українців, інформує ZN.ua.

Митці Фінляндії зібрали понад 2 млн євро на концерті для України
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Митці Фінляндії організували концерт в підтримку України. Концерт, організований Yle спільно з World Vision, Pelastakaa Lapset ry та Plan, зібрав понад два мільйони євро.

Сума пожертв на концерт підтримки «Допомога Україні» на даний момент складає 2 087 647 євро.

Серед виконавців на концерті були Sanni, KUUMAA, Maustetyt?, Laura Voutilainen, Pepe Willberg, Ismo Alanko та Jesse Markin. На концерт було запрошено добровольців із організацій з надання допомоги українцям.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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