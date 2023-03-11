Митці Фінляндії зібрали понад 2 млн євро на концерті для України

Митці Фінляндії організували концерт в підтримку України. Концерт , організований Yle спільно з World Vision, Pelastakaa Lapset ry та Plan, зібрав понад два мільйони євро.

Сума пожертв на концерт підтримки «Допомога Україні» на даний момент складає 2 087 647 євро.

Серед виконавців на концерті були Sanni, KUUMAA, Maustetyt?, Laura Voutilainen, Pepe Willberg, Ismo Alanko та Jesse Markin. На концерт було запрошено добровольців із організацій з надання допомоги українцям.