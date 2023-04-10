У Львові скасували нічні богослужіння на Великдень

Богослужіння відбудуться до початку комендантської години.

На Великдень 16 квітня у Львові скасують традиційні нічні богослужіння. Про це домовилися керівники християнських конфесій міста, інформує пресслужба Львівської міськради 10 квітня, інформує ZN.ua .

© Василь Артюшенко, ZN.UA

«Як і минулого року, ми провели спілкування з усіма владиками Львова, з усіма конфесіями, які святкуватимуть найближчої неділі світле Христове Воскресіння. Є спільна позиція Митрополита Димитрія, Митрополита Макарія та Митрополита Ігоря про те, що нічних Богослужінь на Великдень не буде. Є прийняте спільне рішення про те, що всі Богослужіння відбудуться до початку комендантської години, а ранкові Богослужіння вже розпочнуться після комендантської години. Дякуємо церквам за такі рішення», - зазначив директор департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради Євген Бойко.

Нагадаємо, що комендантська година у Львові та області триває від опівночі до 5 ранку.