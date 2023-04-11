Нічні богослужіння на Великдень в Києві можна буде відвідати лише онлайн

Вночі в місті діятиме комендантська година, а вдень киян просять уникати масових скупчень.

Нічні богослужіння на Великдень у Києві проходитимуть в онлайн-форматі, оскільки комендантська година в місті триватиме із 00:00 до 05:00, повідомили в Київській міській державній адміністрації, інформує ZN.ua.

Нічні богослужіння на Великдень в Києві можна буде відвідати лише онлайн
© Сайт президента України

Як заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, відзначення Великодніх свят цьогоріч відбувається в умовах воєнного стану, тому мешканців міста закликають надати перевагу трансляціям богослужінь і дотримуватись комендантської години.

Зокрема міська адміністрація закликала керівників релігійних громад обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет.

«Україна продовжує жити в стані війни, тому ми маємо залишатись свідомими громадянами та діяти з урахуванням рекомендацій військових, уникаючи масових скупчень, щоб уберегти один одного. Окрім того, звертаємо увагу містян, що в Києві продовжує діяти комендантська година, яка триває з 00:00 до 05:00», – наголосила Старостенко.


Ірина Знась, ZN.ua





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