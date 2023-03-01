У Львові шахраї пограбували захисника, який перебував на лікуванні: відібрали навіть взуття та куртку

Шахраї пограбували військового, який проходив лікування у Львові після поранення.

Про це боєць ЗСУ розповів у ролику TikTok .

19 лютого військовий вийшов зі шпиталю на прогулянку у цивільному одязі. Познайомившись в одному із закладів із компанією молодих людей, військовий прийняв їхнє запрошення піти на екскурсію Львовом та випити.

"Хвилин через 10 я вже не пам'ятав нічого", – каже військовий.

За його словами, він прокинувся вже в наркодиспансері напівоголений. Лікарі розповіли, що бійця привезла швидка, після того, як його знайшли поліцейськими біля місцевого ринку.

У військового ЗСУ відібрали взуття та куртку, в якій були документи та цінні речі – військовий квиток, історія хвороби, навушники, телефон та гроші.

Коли військовий звернувся до поліції, його заяву не хотіли приймати через відсутність доказів. Військовий вирішив знайти афіристів самостійно та переглянув записи з камер відеоспостереження. Йому вдалося знайти одного з аферистів, боєць відвів цю людину у відділення поліції та написав заяву.

Але правоохоронці відпустили його через брак доказів.

Тоді постраждалий оприлюднив відео – у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили, що встановили особу шахрая, ним виявився 36-річний львів'янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.